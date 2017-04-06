貴陽下冰雹 最大如雞蛋砸壞屋頂

5日晚，貴州省貴陽市電閃雷鳴，大風夾著冰雹砸向建築物，在貴陽市南明區油榨街附近看到，最大的冰雹如雞蛋大小，一些房屋的頂棚被砸壞，許多植物被砸受損嚴重。

當天傍晚開始，一場雷雨冰雹天氣襲擊貴州省中西部，其中貴陽市區、清鎮、修文、烏當水田等地降冰雹，直徑約1.5公分左右；清鎮出現大風天氣，同時，全省共有3鄉鎮暴雨、多地大雨。

(旺報)