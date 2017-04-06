貴陽下冰雹 最大如雞蛋砸壞屋頂
5日晚，貴州省貴陽市電閃雷鳴，大風夾著冰雹砸向建築物，在貴陽市南明區油榨街附近看到，最大的冰雹如雞蛋大小，一些房屋的頂棚被砸壞，許多植物被砸受損嚴重。
當天傍晚開始，一場雷雨冰雹天氣襲擊貴州省中西部，其中貴陽市區、清鎮、修文、烏當水田等地降冰雹，直徑約1.5公分左右；清鎮出現大風天氣，同時，全省共有3鄉鎮暴雨、多地大雨。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。