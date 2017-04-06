抗議12海浬管制採捕 綠島漁民抗議

綠島漁民上街抗議，並遞交陳情書給立委陳學聖。（田亦生提供）

綠島漁民今天上午走上街頭，抗議農委會要制定「魚槍採捕水產動物禁漁區管制措施」，並趁著立委陳學聖到島上時，向陳學聖陳情。台東縣議員謝賢裕表示，漁業是綠島的傳統產業，漁民也大多在沿海作業，管制措施禁止漁民在12海浬內採捕，對島上的漁業衝擊很大，漁民可能會活不下去。

謝賢裕說，農委會要制定管制措施，卻未與在地漁民溝通，讓漁民相當錯愕，由於沿海禁止使用漁槍，對於買不起漁船，只能用漁槍抓魚的漁民衝擊更是嚴重。

今天上午綠島漁民近200人上街陳情，並將陳情書交給陳學聖，希望立委能在中央發聲。謝賢裕強調，綠島四面環海，漁業是最重要的產業，農委會應該要傾聽地方漁民心聲。

(中時)