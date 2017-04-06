敘利亞遭化攻成煉獄 父含淚抱龍鳳胎遺體道別

阿爾優素福抱著仍在襁褓的龍鳳胎兒女屍體含淚和他們告別。(圖/美聯社)

敘利亞西北部伊德利布省周二遭到化學攻擊，造成至少80名平民死亡，其中包括了至少30名兒童和20名婦女，毒氣讓該省瞬間成為人間煉獄。而在這場攻擊中喪生也包括一名敘利亞父親的一對龍鳳胎，他抱著兩個還在襁褓中的嬰兒屍體含著淚跟他們道別的照片，畫面震撼人心也被廣為流傳，而包括他的妻子在內，一共22名他的親人在這場毒氣攻擊中喪生。

阿爾優素福帶著兒女的屍體前往墳場埋葬。(圖/美聯社)

據《美聯社》報導，敘利亞29歲的阿爾優素福（Abdel Hameed Alyousef）在周二的化學攻擊中，痛失身邊一共22名親人，包括他的妻子和20個月大的雙胞胎兒女，他回想當時表示，「我帶著雙胞胎和妻子到房子外面，一開始他們很清醒，不到10分鐘之後他們聞到了異味」，他帶著家人到醫護站治療之後，便隻身出去尋找其他親戚，並認為妻子和雙胞胎最終會康復，沒想到他最後找到了兩個哥哥、兩名姪子和一名姪女和鄰居的屍體。而不久後，阿爾優素福也得知了妻子和雙胞胎的死訊。

阿爾優素福的另一名親戚正在接受治療法德爾(Aya Fadl)也遭受到化學攻擊，當時帶著她的兒子和丈夫一起奪出家門，希望可以找到安全的地方，但仍受到毒氣的傷害。(圖/美聯社)

敘利亞平民在受到化學攻擊之後，接受用呼吸器的治療。(圖/美聯社)

阿爾優素福和倖存的親戚之後，將兒女及親人的屍體帶往墳場，路上他要求他的堂兄地為他和雙胞胎告別錄影，影片中他含淚向雙胞胎告別，「再見，寶貝，再見」，他也傷心欲絕的說，「我誰也沒救到，現在他們全部死了」。而阿爾優素福的堂兄弟表示，阿爾優素福也受到毒氣的傷害，身體狀況很不好，正在接受療，但更讓他絕望的是摯愛親人的死亡。

(中時電子報)