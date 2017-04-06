敘利亞遭化攻成煉獄 父含淚抱龍鳳胎遺體道別
敘利亞西北部伊德利布省周二遭到化學攻擊，造成至少80名平民死亡，其中包括了至少30名兒童和20名婦女，毒氣讓該省瞬間成為人間煉獄。而在這場攻擊中喪生也包括一名敘利亞父親的一對龍鳳胎，他抱著兩個還在襁褓中的嬰兒屍體含著淚跟他們道別的照片，畫面震撼人心也被廣為流傳，而包括他的妻子在內，一共22名他的親人在這場毒氣攻擊中喪生。
據《美聯社》報導，敘利亞29歲的阿爾優素福（Abdel Hameed Alyousef）在周二的化學攻擊中，痛失身邊一共22名親人，包括他的妻子和20個月大的雙胞胎兒女，他回想當時表示，「我帶著雙胞胎和妻子到房子外面，一開始他們很清醒，不到10分鐘之後他們聞到了異味」，他帶著家人到醫護站治療之後，便隻身出去尋找其他親戚，並認為妻子和雙胞胎最終會康復，沒想到他最後找到了兩個哥哥、兩名姪子和一名姪女和鄰居的屍體。而不久後，阿爾優素福也得知了妻子和雙胞胎的死訊。
阿爾優素福和倖存的親戚之後，將兒女及親人的屍體帶往墳場，路上他要求他的堂兄地為他和雙胞胎告別錄影，影片中他含淚向雙胞胎告別，「再見，寶貝，再見」，他也傷心欲絕的說，「我誰也沒救到，現在他們全部死了」。而阿爾優素福的堂兄弟表示，阿爾優素福也受到毒氣的傷害，身體狀況很不好，正在接受療，但更讓他絕望的是摯愛親人的死亡。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。