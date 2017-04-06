銜接課綱 南市國小成立積木創遊館教導遙控機器人

程式設計課程雖然是國中才必須學習，很多國小已開始開課。（程炳璋攝）

協進國小的米納多創遊館要做為孩子未來程式設計課程的教學場地。（程炳璋攝）

教育部107課綱規定台灣國中生需上程式語言教育，台南市已有國小提早納入課程，協進國小上學期已啟動「自造教育」，6日成立「米納多創遊館」，經由玩積木到遙控機器人，培養國小高年級生的運算思維。

4年級生透過積木創意培養興趣，5年級生接著上程式設計課程，訓練程式邏輯，6年級生開始學晶片控制，遙控機器人。教育部的107課綱要求國中每周需有兩堂程式教育課，在國小校園只列彈性課程。不過台南市越來越多國小提早開課，孩子在電腦課中提早納入程式學習，更順利銜接。

協進國小上學期開始已開始上程式設計課，校方更自行購買積木與3D列印機，活化空教室成立「米納多創遊館」，6日啟用。

協進國小校長洪榮進說明經由孩子動手拼裝積木，藉齒輪及渦輪的結合，得知馬達運作，過程中還可了解風力、水力與太陽能如何驅動一個物件的運轉，了解綠能科技，結合生活經驗啟發孩子創意，創造屬於自己別具特色的創意機器人。

協進國小資訊組表示，針對學童規劃的程式設計課程重點是樂趣化、普遍化學習，而非以往的菁英教育，未來每個孩子的創意將是課程學習的關鍵。

(中時)