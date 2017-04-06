拍板 財團法人法予一年半緩衝期補正程序

法務部次長說明財團法人法立法重點（呂雪彗攝）

為解決財團法人規範不足問題，行政院會今天拍板財團法人法草案政府捐助的財團法人若無法達成當初成立目的，政府得命其解散，針對部分財團法人被稀釋，政府派聘董監席次不足問題，立法加強規範，而政府捐助的財團法人若無法達成當初成立目的，政府得命令其解散，法務部次長陳明堂說，法律通過後會給公民營財團法人1年半緩衝期補正程序時間。

陳明堂表示，目前政府捐助的財團法人共有165家，正由中央各部會與地方政府清查確切數量與捐助基金規模，而民辦財團法人約有6、700家，已通令中央及地方各機關全面清查轄管的財團法人數量，及目前現況。

今天行政院會拍板通過《財團法人法草案》，針對由中央政府捐助、低度管理的165個財團法人，決定要進行高密度管理與監督，並且董監事原則為無給職，禁領雙薪；明定財團法人財務必須透明，需建立人事、會計、內控和稽核機制；制定財團法人合併或退場機制，政府捐助的財團法人若無法達成當初成立目的，政府得命其解散。

林全表示，非營利組織在當前社會中，扮演了重要角色，它是以公共利益作為運作的主要目標，因此其財務透明化、人事制度的公開和健全化非常重要。行政院發言人徐國勇日前曾點名蔣經國基金會、郵政協會、電信協會等團體。

林全並指出， 我國在過去傳統中，政府曾捐助相當多財團法人，這些財團法人陸續透過制度運作，使政府失去指派董監事的權利，這不見得合理。這次「財團法人法」對於這些問題一併進行考量，是進步的立法，希望透過此次立法，讓國家財團法人的運作和法制環境合理化，引導國家財團法人朝向良性發展。

政院發言人徐國勇表示，財團法人捐助宗旨要依照實施法人目的，整個行為是否合乎捐助章程，要透過董事會運作，目前政府在財團法人法董監事部分，公有財團法人目的可能被削弱，如果因為時勢無法達成也應該解散。徐說，有人討論糖協、電協是否要解散，若不解散就要變更章程，但國家現在無法監督和要求轉換，因為家機制被弱化，公款捐助要高密度原因就在這裡

至蔣經國基金會宣揚中華文化是否與施政目的不符，徐國勇說，中華文化不錯，只是宣傳方向跟現代社會概念不一樣，目的要跟著轉換，否則就可命其解散。

蔣經國基金會是否淪為退休肥貓問題，肥貓問題財團法人法也藉機解決

(工商)