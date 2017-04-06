新竹輕軌路網 蔡英文：不分藍綠的建設
總統蔡英文6日到新竹市，視察被行政院列入前瞻建設的「大車站計畫」、「大輕軌路網」以及歷史悠久的新竹棒球場，她說，百年車站打造跨站平台，連結前後站商圈，將是台灣嶄新作法，輕軌更是「不分藍綠」的重要建設，未來透過區域治理共同發展。
6日蔡英文先抵達新竹轉運站，聽取市長林智堅做的相關簡報，林智堅表示，輕軌是項準時、安全、舒適的大眾運具，依實際需要將採新路廊及專用路權，並結合交通、產業、觀光、通勤等複合功能，成為都市發展的新契機，低污染、零排碳的輕軌建設，也是進步城市的象徵。
他還說，大車站計畫借鏡日本大阪、品川車站，除修復古蹟車站、改造站前廣場，更在台鐵軌道上方，建構「跨站平台」，引進休閒娛樂、百貨等商業活動，均勻前後站經濟發展，結合鐵、公路串聯人行及商業空間，將可「無縫轉乘、營造城市綠洲」。
蔡英文肯定表示，大車站計畫將加快腳步展開建設工程，活絡城市發展，另外，新竹市區、竹科以及竹北的生活品質急需改善，中央會與地方一起合作，推動輕軌計畫，見證前瞻建設「不分藍綠」。
(中時)
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