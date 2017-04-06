林宥嘉夫妻日本拍婚紗 櫻花入鏡逗比手指愛心
29歲歌手林宥嘉與大他3歲丁文琪交往多年，去年11月林宥嘉在臉書公開求婚，不久後感動透露：「她說好」，今年1月兩人登記結婚，正式升格夫妻，昨(5日)微博網友爆料在日本撞見林宥嘉偕妻拍婚紗，顏值高的兩人在照片中甜蜜大笑，還有美麗櫻花入鏡，成為最暖風景。
昨微博網友「加油林啊江」分享朋友的朋友在日本巧遇林宥嘉一行人拍婚紗，讓「加油林啊江」相當感動，直言在他眼中的林宥嘉一直很酷，如今看到偶像結婚成家相當感動，並祝福兩人未來生活美妙幸福。
照片中可見林宥嘉穿紫色帽T、牛仔褲、球鞋，走休閒路線，而一旁的丁文琪穿白色上衣、藍長裙，外面罩了一層白紗，看來浪漫隨意，旁邊工作人員忙著幫丁文琪整理下擺，林宥嘉和丁文琪則逗趣狂比手指愛心，可見兩人新婚好心情。
據《蘋果日報》報導，林宥嘉所屬華研證實兩人抽空到日本拍婚紗，其他細節不願透露，「一切婚禮進度都在規劃進行中」，而上月底林宥嘉曾透露他因怕冷又怕熱，所以刪去夏天和冬天，最快今年秋天將在台北辦婚宴。
(中時電子報)
關鍵字：林宥嘉
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