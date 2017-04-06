迷糊泰女回國前2小時弄丟護照 警神速找回
來台旅遊的29歲泰國籍女子莎賓娜，前天晚上與友人在八德夜市喝酒餞行，莎賓娜喝醉後不慎將錢包遺失在夜市，隔天在飯店醒來時已經下午4點，再2個小時就要搭機返國的她卻找不到護照，身上也只剩下200元泰銖，沒錢可搭車的她因為時間緊迫，無法立即求助泰國駐外辦事處，只得步行到鄰近派出所求助。
八德分局四維派出所巡佐高慶賢、警員陳敬霖接獲報案後，陪同莎賓娜回到下榻飯店，再次確認護照是否在房內，沒想到眼尖的員警竟在房間的裝潢夾層內找到護照，讓莎賓娜鬆了一口氣，兩員隨後也將沒錢搭車的莎賓娜載至桃園機場，讓她順利搭機返國，莎賓娜感謝之餘也用英文寫下了非常感謝幫忙的紙條，並強調她以台灣警察為榮。
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(中時)
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