食安資訊百貨專櫃 隨時上網查食安
衛生福利部食品藥物管制署去年推出「食安資訊百貨專櫃」，桃園市政府衛生局今天舉辦記者會加強推廣，強調民眾可從衛生局、食藥署網站首頁連結進入，查詢想知道的正確食安資訊，另有食安資訊百貨手機版，民眾可隨時上網查詢想要瞭解的食安資訊。
衛生局表示，食安資訊百貨專櫃中例如「主題專櫃」是讓民眾搭配節日，查詢應景食品相關內容，「食品標示諮詢專櫃」則可查詢食品標示相關法規、攝取食物的熱量多寡及營養素成分，其中也有資料庫方便民眾查詢標示含意以及營養成分的熱量、礦物質、維生素含量計算。
除了上述可落實在民眾日常生活中，「食品業者登錄專櫃」、「食品資訊查詢專櫃」則可查詢餐廳或食品公司是否有依規進行食品業者登錄，和市面上食品追蹤管理資訊系統的內容，「食品添加物用途專櫃」則可查詢食品添加物的合法添加量，和添加物細項查詢，「謠言終結機」則能進行食品QA，讓民眾有對食安有更深層的了解，目前也有推出手機板食安資訊百貨專櫃，方便民眾隨時隨地查詢。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。