食安資訊百貨專櫃　隨時上網查食安

衛生局呼籲民眾多利用食品資訊百貨專櫃。（衛生局提供）

衛生福利部食品藥物管制署去年推出「食安資訊百貨專櫃」，桃園市政府衛生局今天舉辦記者會加強推廣，強調民眾可從衛生局、食藥署網站首頁連結進入，查詢想知道的正確食安資訊，另有食安資訊百貨手機版，民眾可隨時上網查詢想要瞭解的食安資訊。

衛生局表示，食安資訊百貨專櫃中例如「主題專櫃」是讓民眾搭配節日，查詢應景食品相關內容，「食品標示諮詢專櫃」則可查詢食品標示相關法規、攝取食物的熱量多寡及營養素成分，其中也有資料庫方便民眾查詢標示含意以及營養成分的熱量、礦物質、維生素含量計算。

除了上述可落實在民眾日常生活中，「食品業者登錄專櫃」、「食品資訊查詢專櫃」則可查詢餐廳或食品公司是否有依規進行食品業者登錄，和市面上食品追蹤管理資訊系統的內容，「食品添加物用途專櫃」則可查詢食品添加物的合法添加量，和添加物細項查詢，「謠言終結機」則能進行食品QA，讓民眾有對食安有更深層的了解，目前也有推出手機板食安資訊百貨專櫃，方便民眾隨時隨地查詢。

(中時)