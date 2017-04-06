嗆聲「買票全家死光光」 法院判無罪定讞還清白

3年前嘉義市長選戰期間，吳姓檳榔攤婦人被控以每票1000元替國民黨候選人陳以真買票，當時對手陣營與吳女對質，她還下跪自清嗆聲「如有買票全家死光光」，一審判她3年6月，二審認為罪證不足逆轉改判無罪，最高法院今日駁回檢方上訴確定。

檢方起訴指出，67歲的吳女為使當時參選的陳以真能順利當選，在2014年10月31日中午於吳女經營的鐵皮屋檳榔攤內，以每票千元的對價，交給林姓婦人4000元，要求其家中有投票權的4人，將票投給陳以真，林婦姐姐後來向對手陣營涂醒哲檢舉。

民進黨候選人涂醒哲競選部執行秘書接獲檢舉後，拿著「自首換良心」看板到檳榔攤與吳婦對質，吳婦不惜下跪並稱如有買票全家死光光以自清，當時媒體全程報導，引發了外界關注，選舉結果陳以真敗選、涂醒哲則當上了市長。

嘉義地院依違反選罷法將吳女判刑3年6月，台南高分院認為，檢舉人獲悉賄選沒立即向檢警告發，而是2周後才向涂醒哲陣營檢舉，況且其供述的買票過程背離常情，將吳女改判無罪，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)