2男涉竊案飆車逃 警追20公里逮人

新北市新店警分局深坑分駐所員警今天（6日）凌晨0時許，在北深路三段巡邏時發現1輛轎車紅燈右轉，上前盤查時，駕駛猛催油門逃逸，警方一路從深坑緊追約20公里到北市金門街攔下，38歲李姓男子棄車逃跑，41歲林姓友人來不及逃走遭逮捕，警方在車上查獲多支手機與棍棒、摺疊刀與疑似行竊作案工具，警方已鎖定李男追緝中。

警方調查，逃逸的李男有毒品、竊盜、侵占、妨害家庭等前科，且涉及深坑地區多起竊盜案件，駕駛的轎車車牌也已遭註銷，疑因見員警上前盤查心虛逃逸，從深坑國道3甲線逃至北市辛亥路、基隆路到新北市永和區後，途中還撞上永和警分局秀朗所巡邏機車，隨後再逃往北市金門街，警方先將林男依公共危險罪移送法辦，並持續追查李男下落。

(中時)