林全：前瞻建設計畫拚本會期過關
為了擴大公共支出與加速產業轉型，行政院長林全今天（6）日在行政院會表示，針對軌道、水環境、城鄉建設等相關未來重大基礎建設計畫，行政院已核定「前瞻基礎建設計畫」，指示主計總處與各部會籌編特別預算案，於5月底前送立法院審議，務必本會期完成特別條例與特別預算審議。
林全指出，為使計畫能在今（106）年8月順利展開，請各主管部會即刻著手進行預算籌編作業，並請主計總處彙編特別預算案，於5月底前送立法院審議，盼屆時相關條文已通過審議，並開始審議此預算案。
林全表示，請各主管部會積極與立法院朝野各黨團協調溝通，並全力配合立法院舉辦的6場次公聽會，做好完善的宣導計畫與說明，以增進社會共識、擴大民間參與及支持的能量，務必於這個會期（第9屆第3會期）完成特別條例立法及特別預算審議。
(工商)
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