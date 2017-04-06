到日本玩不想遇阿飄 謹記這幾件事
曾留學日本，目前身兼臨床催眠治療師、網路電台主持人的香港作家藍秀朗，從小就對神秘事物感興趣，長大後還喜歡到有鬧鬼傳聞的地方研究，甚至主持的節目、出版的書籍，也都與靈異脫不了關係；和日本頗有淵源的他，近日在接受訪問時提到，若前往當地旅遊擔心遇到「不乾淨的東西」，那千萬得將幾件事謹記在心。
所謂「入屋叫人、入廟拜神」，藍秀朗告訴香港《蘋果日報》，鬼對於禮貌也相當重視，尤其日本人向以禮數出名，所以他建議入住日本飯店時，進門前應先敲門並說聲「打擾了」，以示尊重；再來，許多日本人信奉「神道教」，他們認為天然粗海鹽可以將負磁場淨化，因此藍提到，可以在睡前把粗鹽裝進個小袋子，再將它置於床頭或枕頭下。
儘管對靈異事物很感興趣，但藍秀朗強調，自己並非鼓吹怪力亂神，只是覺得寧可信其有；藍還表示，雖然他喜歡講鬼故事，但同樣熱愛破除迷信，因為靈異事件多數都是被創作出來，或僅自己嚇自己，所以他認為不要遇到奇怪的事就往迷信方向想，應先理性判斷才是。
(中時電子報)
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