嘉南水情略緩 林全：避免二階限水為目標

嘉南地區進入第一階段限水，行政院長林全今天在行政院會中，指示相關部會與地方政府共同合作，以避免採取對民生產業影響較大的第二階段限水措施為目標。

林全今天就「嘉南地區進入一階限水」提示，去年冬天迄今各地區雨量偏少，許多地區出現水情緊張的現象。近期幾波降雨挹注，目前北部、中部地區水情略有紓緩，不過由於南部地區水庫蓄水量較低，而嘉南平原即將在4月下旬進入水稻抽穗期，需要大量用水，為預作準備，過去掌水工對於農業用水的管控績效良好，林揆要求再加強。

針對目前水情狀況，林揆表示，經濟部已從4月5日起，在嘉義及台南地區實施第一階段限水措施，指示經濟部持續監控水情，加強跨區調度及節水管控，並要求相關部會及地方政府共同合作，積極宣導節水及相關因應措施，以確保供水穩定，並以避免採取對民生產業影響較大的第二階段限水措施為目標。

(工商)