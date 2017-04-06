華信航空4月6日台中-名古屋包機首航 每周3班

華信航空總經理韓梁中邀中部鄉親到立山黑部旅行。圖：華信提供

台中國際機場及日本中部國際機場締結姊妹機場暨華信航空台中-名古屋首航慶祝儀式同時舉行。圖：華信提供

華信航空美麗的空姐到場助陣。圖：華信提供

每年4月到5月是日本立山黑部最佳旅遊時機，華航集團華信航空自4月6日起，推出台中直飛名古屋包機，每周二、四、六飛航，以158人座的波音737-800執行飛航任務。台中-名古屋首航班機CI 7314 13:00由台中機場起飛，16:55抵達名古屋；回程CI 7315 18:00由名古屋機場起飛 20:00返回台中機場。

配合4月6日台中-名古屋包機首航，華信航空、台中航空站及台中市政府特別在台中機場共同舉辦「台中國際機場及日本中部國際機場締結姊妹機場暨華信航空台中-名古屋首航」儀式，出席貴賓有華信航空總經理韓梁中、立法院副院長蔡其昌、交通部次長范植谷、台中市長林佳龍、民航局長林國顯、台中觀光局長陳盛山、日本中部國際機場株式會社代表取締役社長友添雅直、台中航空站主任張瑞澍等。

儀式一開始以「陣頭」電影聞名的九天藝術的震天鑼鼓揭開序幕，締結姊妹機場儀式則由台中航空站主任張瑞澍及日本中部國際機場株式會社代表取締役社長友添雅直代表雙方簽約。儀式重頭戲是由貴賓一起以日本傳統鏡開儀式敲擊酒樽，象徵締約儀式及華信航空台中-名古屋首航圓滿成功。

韓梁中致詞表示：「台中-名古屋定期包機航線，配合每周二、四、六航班，特與旅行業者合作推出5天4夜、6天5夜的立山黑部行程，以及浪漫賞櫻團。讓中部地區的旅客可以由台中直飛日本，欣賞立山黑部的獨特美景。」

立山黑部高達18公尺的雪璧，對台灣旅客相當具有吸引力，季節限定的特色更添景點的觀賞價值，無論是立山黑部、童話合掌村、金澤兼六園、高山溫泉鄉，都相當吸引遊客前往登山旅遊。名古屋亦是日本著名賞櫻勝地，配合4月櫻花盛開，旅客可搭乘華信航空由台中直飛名古屋來趟浪漫賞櫻饗宴。

韓梁中並表示：「華信航空為因應國際航班擴增、國內航線金門馬公大幅增班，以及引進新機隊，特地舉辦空服員招募，工作地點以台中為主，網路報名截止日期為4月19日17:00，歡迎中部地區的年輕人報考。」 華信航空引進新機隊加入國內航線營運後，將調整噴射客機隊運能飛航更多由台中出發的國際航線。目前除台中-名古屋新增包機航班，華信航空台中-河內及琉球航線亦規劃在暑假期間增班。

(工商)