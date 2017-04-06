遏阻醫療暴力 辱罵、吐口水都要罰
國內的醫療暴力案件居高不下，為了有效遏阻類似案件層出不窮，保障醫療人員的人身安全，立法院今天修正「醫療法」，其中出現「吐口水」條款，未來辱罵醫療人員、甚至吐口水都要開罰。
立法院「社會福利及衛生環境委員會」今天召開全體委員會審查「醫療法」修正，最先通過修訂的是第24條第2項條件中，增加「公然侮辱」的字眼，這就是「吐口水」條款！
原本第2項條文是「為保障病人就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行，致生危害醫療安全或其設施。」處以3萬元以上5萬元以下罰鍰。
經過立委討論後，修訂為「為保障病人就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行。」罰金維持3至5萬元。而刪掉「致生危害醫療安全或其設施」是因其他條款的刑罰與行政罰可以有所區隔。
立委林靜儀指出，「吐口水」並沒有身體的暴力傷害，但是已經影響醫療人員的工作心理與情緒，台灣的醫療暴力太嚴重了，修訂醫療法可讓違法者有所警惕。
(中時)
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