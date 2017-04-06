桌球》重賞之下必有勇夫 日本鎖定東奧金牌

日本桌協有意舉辦頂級聯賽，並且祭出重賞，預計邀請中國大陸知名選手每人5000萬日幣的代價赴日參賽，藉此吸取技術和經驗，期盼水谷隼能在2020東京奧運拿下金牌。(圖/火狐／資料照)

桌球可說是中國大陸的國球，不論是奧運、世錦賽或是年終大獎賽總是能看到中國選手高捧獎盃的畫面，如今日本為了能在2020年東京奧運實現奪金夢想，決定舉辦高水準的超級聯賽，並且以一人5000萬日幣的天價邀請中國頂尖好手參賽，藉此機會師法與練兵。

正所謂的重賞之下必有勇夫，日本企業界祭出1億日圓激勵自家選手擊敗中國強敵摘下奧運金牌，緊接著日本桌協也拿出辦法，希望吸引中國知名好手前往參賽，進而從中學習到他們的經驗與技術，然而這項作法能否突破中國大陸的封鎖還有待觀察。

(中時電子報)