瑪莉歐賽車真實上演 騎士驚險閃過脫落安全帽

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網友目擊安全帽從騎士頭上脫落。（徐養齡翻攝）

新竹市1名網友爆料，4日上午騎車行經中華路一段時，隔壁車道的機車騎士頭上的安全帽突然應聲脫落，帽子掉到地面後快速滾到他車前，幸好急忙閃避才躲過飛來橫禍。

該名網友將行車紀錄器影片PO上臉書《新竹爆料公社》，引起網友熱議，有網友笑稱簡直就是「瑪莉歐賽車」，開到一半還掉武器，但也有網友語重心長指出類似情節一再上演，建議一定要向警方檢舉。

(中時)