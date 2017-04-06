找前女友談判不成 惡男車站堵人遭判刑

新竹縣曾姓男子不滿女友提分手，又拒絕談判要求，去年先傳簡訊恐嚇，之後又到其上班處及火車站堵人，甚至以指甲割傷前女友脖子，新竹地院法官依恐嚇危安等罪判惡男友拘役80日，得易科罰金8萬元。

判決指出，41歲曾姓男子與前女友感情破裂後陷入僵局，曾男有意找前女友談判，但對方卻不予理會，引起曾男強烈不滿。

去年過年期間，曾傳簡訊恫稱「中午開始，看是妳死，還是我死，你今天趕它媽的對不起我，讓我不快樂，那我就讓妳到死都不快樂」孫女看到後雖心生畏懼，但未特別回應。

不料曾男仍不死心，隔月到前女友上班公司附近埋伏，見她下班時立刻現身，以肉身擋住女子機車，還抓住龍頭不讓她離去。

去年7月，原本以為事過境遷的前女友，正從湖口火車站走出，糾纏不休的曾男突然出現，雙方發生爭執，混亂中曾男伸手時還割傷前女友脖子，嚇得她趕緊報警。

曾男落網後坦承犯行，但辯稱不是有意要傷害前女友，只是想把事情講清楚，女子則堅持提告，希望前男友不要再來騷擾她。

法官審理後認為，被告不思理性解決感情糾紛，僅因細故出言恐嚇被害女，再以強暴手段妨害她行使權利，甚至傷害她，致其左頸前方割劃傷，迄今未和解，依犯恐嚇危害安全罪判拘30日，犯強制罪處拘役20日，傷害罪拘役40日，應執行拘役80日。

(中時)