7旬婦搭車去看病 不知為何人在超商
73歲劉姓婦人6日上午在桃園市新屋區中山東路超商內呢喃自語，楊梅警分局埔頂所副所長陳水松獲報，協同警員許恆豪感到，發現劉婦操著濃厚鄉音泣訴：「要去宏濟診所，公車為什麼載我來這裡？」經員警安撫才平復情緒並透露，從觀音住家搭公車要到診所看病，不知為何到了超商？
員警獲悉向醫院查證，才知劉婦是診所的長期診療病患，跟診所負責人還是宗親，因此員警將婦人送往醫院，而劉婦就醫後自行返家。
(中時)
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