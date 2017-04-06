7旬婦搭車去看病 不知為何人在超商

迷途婦人最後被員警帶到診所看病，經院方協助平安到家。（楊明峰翻攝）

73歲劉姓婦人6日上午在桃園市新屋區中山東路超商內呢喃自語，楊梅警分局埔頂所副所長陳水松獲報，協同警員許恆豪感到，發現劉婦操著濃厚鄉音泣訴：「要去宏濟診所，公車為什麼載我來這裡？」經員警安撫才平復情緒並透露，從觀音住家搭公車要到診所看病，不知為何到了超商？

員警獲悉向醫院查證，才知劉婦是診所的長期診療病患，跟診所負責人還是宗親，因此員警將婦人送往醫院，而劉婦就醫後自行返家。

(中時)