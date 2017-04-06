彰濱工業區廠商協進會抗議風機擾人 吶喊拆除

彰濱工業區廠商協進會大集合，不滿10年來合理化協調3座安全距離不足風車遷移都歸零，拉起「小庶民勇鬥大財團」布條，吶喊「拆除、拆除」。（吳敏菁攝）

彰濱工業區廠商協進會大集合，不滿10年來合理化協調3座安全距離不足風車遷移都歸零，拉起「小庶民勇鬥大財團」布條，吶喊「拆除、拆除」。（吳敏菁攝）

彰濱工業區廠商協進會大集合，不滿10年來合理化協調3座安全距離不足風車遷移都歸零，拉起「小庶民勇鬥大財團」布條，吶喊「拆除、拆除」。（吳敏菁攝）

彰濱工業區3座風機緊鄰吉安路，安全距離不足，低頻噪音、炫光，造成廠商作息難安，今天彰濱工業區廠商協進會大集合，不滿10年來合理化協調都歸零，拉起「小庶民勇鬥大財團」布條，吶喊「拆除、拆除」，計畫總統520就職大典，要包30部遊覽車北上抗議。

彰濱工業區在政府核准下，外來德商鹿威公司共設置13座風機，其中44、45、46號風機，緊鄰吉安路，不僅造成噪音，過往2萬多車輛也常被炫光影響，緊急煞車，廠商也飽受威脅。

彰濱廠商協進會理事長林肇睢表示，10多年前就提出遷移，德商鹿威以1支風機造價1億元，1年獲利2500萬元，要求延緩5年回本，但5年過去了，又要再延3年，3年又過去了，2014年4月30日鹿威董事長費佛栗親簽切結書，答應未遷移前暫停運轉。

但去年12月又以颱風來襲預防損壞繼續開機運轉，林肇睢說，這些年來多座風機起火、掉落，造成重大傷亡、工安，鹿威還視承諾如糞土，彰濱工業區400多家廠商3月16日召開理、監事會一致決議，緊急陳情總統府，但讓人憤怒的是，接文官員，未經任何查詢、了解，7日內回文全案移交行政院，再層層往下交辦，轉到彰濱服務中心主任，這不是「高官決策放火，芝麻官面對過錯嗎?」太慘了。

今天上百廠商代表在巨大風扇下抗議「綠能要發展，百姓性命也要顧」，揚言祝福總統就職周年要包車北上抗議執政無感。林肇睢強調，彰濱廠協會歷經5位前理事長，走遍所有合理化協商管道卻「撞牆」，被打回歸零，陳情總統府是不得以的最後一步

。

林肇睢說，先是抗議工業局沒回應，又轉經濟部、行政院，都沒回應，行文行政院第二份文書，行政院才回應全案移給經濟部，經濟部又回文全案移給工業局，工業局又將移給廠商協進會、管理服務中心，只好陳情總統府，百思不解，完全沒追查，只是一直往下交辦，對完全執政成效存疑。

鹿威公司表示，不是不守承諾，停止運轉機組設備容易損毀，遷移許可卻還未發放

，彰縣府建設處表示，其中2支風車遷移還在審查，1支經濟部也在審查中。

(中時)