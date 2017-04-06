設置咖啡休息區 風禾公園改善公園使用率
桃園市風禾公園設計為都會型景觀（防災）公園，可容納約5萬7800立方公尺水量的滯洪池，讓水患發生時可發揮防洪作用，但平均每10年才發生一次，為了讓公園更親近市民，市府規畫利用公園滯洪池地形高地差，設置包括溜滑梯、林間咖啡休息區等設施，以提高使用率。
根據工務局規畫，還有沙坑遊戲區、草地舞台區、草坡觀賞區、親水河道等設施，並提升公園座椅品質，發展風禾公園成為可舉辦各項活動的「風禾劇場」，並更新改善步道及照明系統，讓風禾公園成為兼具防災及休閒功能的公園。
鄭文燦表示，公園內景觀水圳於枯水期易飄散異味，影響居民生活品質，市府規畫在公園內設置戰備型防災水井，引水進入該景觀水圳，提供活水讓水圳活化，缺水時也可利用戰備水井支應民生用水，並透過設置礫間帶等淨水單元淨化水質，成為親水空間。
(中時)
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