新竹棒球場整建有譜　蔡英文承諾了

總統蔡英文6日到新竹棒球場視察，隨後她也親贈簽名球棒給成德高中球隊，期勉他們努力練習，再創佳績。（郭芝函攝）

總統蔡英文6日在新竹轉運站聽取「大車站計畫」以及「新竹輕軌路網」簡報，隨後又到新竹棒球場視察，承諾新竹棒球場將迎接下個里程碑，老舊設備等狀況將不復在，並相約整建落成後，會再次造訪新竹市與大家同慶。

林智堅說，新竹棒球場使用40餘年，建物老舊、耐震係數不足等，多年來為球迷、球員詬病，市府爭取8億經費原地新建球場，拆除內野觀眾席、調整球場燈柱及建置外野大螢幕，並整修外野觀眾席等，提供職業級比賽環境，盼成為職棒第5隊主場。

他指出，棒球場將打造「變形金剛」地下停車場，預計規畫約300個以上汽車停車位，通常觀賽民眾以騎乘機車為主，停車場也會視情況，搖身成機車停車格，另加上民富立體停車場240個停車位與周遭車位，將有足夠停車空間，維持交通順暢。

蔡英文說，新竹棒球場歷史悠久，是個充滿意義的場域，棒球是最能團結的運動，目前球迷不能盡情觀賽、球員承擔受傷風險等況，將在前瞻建設計畫中結束，迎向嶄新棒球場，整建後就可爭取更多重要賽事，而她也承諾，屆時球場落成，將再次蒞臨與大家同慶。隨後她也親贈簽名球棒給成德高中球隊，期勉他們努力練習，再創佳績。

教育處指出，新竹市棒球場觀眾席位有1萬席，2015年曾創下平均觀眾人數7143人的紀錄，在平日賽事中佔所有球場的第2名，足見新竹地區廣大的棒球人口，此次新竹棒球場將進行大規模新建工程，總經費是歷年來最多，完工後將讓市民、球迷和球員耳目一新。

(中時)