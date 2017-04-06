新竹棒球場整建有譜 蔡英文承諾了
總統蔡英文6日在新竹轉運站聽取「大車站計畫」以及「新竹輕軌路網」簡報，隨後又到新竹棒球場視察，承諾新竹棒球場將迎接下個里程碑，老舊設備等狀況將不復在，並相約整建落成後，會再次造訪新竹市與大家同慶。
林智堅說，新竹棒球場使用40餘年，建物老舊、耐震係數不足等，多年來為球迷、球員詬病，市府爭取8億經費原地新建球場，拆除內野觀眾席、調整球場燈柱及建置外野大螢幕，並整修外野觀眾席等，提供職業級比賽環境，盼成為職棒第5隊主場。
他指出，棒球場將打造「變形金剛」地下停車場，預計規畫約300個以上汽車停車位，通常觀賽民眾以騎乘機車為主，停車場也會視情況，搖身成機車停車格，另加上民富立體停車場240個停車位與周遭車位，將有足夠停車空間，維持交通順暢。
蔡英文說，新竹棒球場歷史悠久，是個充滿意義的場域，棒球是最能團結的運動，目前球迷不能盡情觀賽、球員承擔受傷風險等況，將在前瞻建設計畫中結束，迎向嶄新棒球場，整建後就可爭取更多重要賽事，而她也承諾，屆時球場落成，將再次蒞臨與大家同慶。隨後她也親贈簽名球棒給成德高中球隊，期勉他們努力練習，再創佳績。
教育處指出，新竹市棒球場觀眾席位有1萬席，2015年曾創下平均觀眾人數7143人的紀錄，在平日賽事中佔所有球場的第2名，足見新竹地區廣大的棒球人口，此次新竹棒球場將進行大規模新建工程，總經費是歷年來最多，完工後將讓市民、球迷和球員耳目一新。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。