八旬嬤跌跤後行動力銳減 醫師：罹患「衰弱症」

新竹80歲陳姓老婦原本身體硬朗，2個月前不慎在家門口跌跤後，雖沒明顯大礙，但行動能力卻大不如前，不僅幾乎待在家中，食量也變少，下肢無力，醫生評估後認為老婦得了「衰弱症」，在老年女性中相當盛行。

台大新竹分院社區及家庭醫學部老年醫學科主任賴秀昀表示，衰弱的五大核心症狀包括體重減輕、疲倦乏力、肌力下降、走路速度變慢、及活動力變差，如果5項中出現1至2項，稱為「衰弱前期」，若出現3項以上，則是「衰弱症」。

根據國民健康署「台灣地區中老年身心社會生活狀況調查」顯示，65歲以上國人衰弱前期的比率約為40％，衰弱的比率則為4.9％，女性以及年紀越大的長輩，衰弱的盛行率越高。

賴秀昀指出，衰弱症會使老年人喪失獨立生活的能力，也會增加死亡的風險，還好衰弱是可以治療的，給予阻力及有氧運動訓練，充份的熱量及蛋白質，補充維生素Ｄ，及處理憂鬱、糖尿病、認知功能障礙、多重藥物等問題。

賴秀昀建議，70歲以上的長輩，或是因慢性疾病導致體重減輕超過5％的人，都應接受衰弱的篩檢，家屬也應鼓勵長輩接受進一步的處置，以避免提早發生失能。

(中時)