八旬嬤跌跤後行動力銳減 醫師：罹患「衰弱症」
新竹80歲陳姓老婦原本身體硬朗，2個月前不慎在家門口跌跤後，雖沒明顯大礙，但行動能力卻大不如前，不僅幾乎待在家中，食量也變少，下肢無力，醫生評估後認為老婦得了「衰弱症」，在老年女性中相當盛行。
台大新竹分院社區及家庭醫學部老年醫學科主任賴秀昀表示，衰弱的五大核心症狀包括體重減輕、疲倦乏力、肌力下降、走路速度變慢、及活動力變差，如果5項中出現1至2項，稱為「衰弱前期」，若出現3項以上，則是「衰弱症」。
根據國民健康署「台灣地區中老年身心社會生活狀況調查」顯示，65歲以上國人衰弱前期的比率約為40％，衰弱的比率則為4.9％，女性以及年紀越大的長輩，衰弱的盛行率越高。
賴秀昀指出，衰弱症會使老年人喪失獨立生活的能力，也會增加死亡的風險，還好衰弱是可以治療的，給予阻力及有氧運動訓練，充份的熱量及蛋白質，補充維生素Ｄ，及處理憂鬱、糖尿病、認知功能障礙、多重藥物等問題。
賴秀昀建議，70歲以上的長輩，或是因慢性疾病導致體重減輕超過5％的人，都應接受衰弱的篩檢，家屬也應鼓勵長輩接受進一步的處置，以避免提早發生失能。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。