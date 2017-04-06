誣陷前男友偷拍性愛影片 女掌鏡露餡

35歲邱姓女子與交往3年的姜姓男友分手後心有不甘，1個月後拿著交往期間拍下的2段性愛影片，控訴喝醉時遭姜男偷拍，姜男喊冤稱你情我願，影片雙方各自留檔，反告她誣告，桃園地檢署檢察官勘驗影片發現邱女全程掌鏡，不但清醒還會看鏡頭，依誣告罪嫌起訴邱女。

邱姓女子和姜姓男子2011年墜入情網，交往3年後情逝，於2014年6月26日分手，邱女1個月後拿著3段性愛影片，跑到派出所控訴姜男在2012年6月和8月交往期間灌醉她，再趁她酒醉意識不清時和她發生關係，還未經她同意偷拍下性愛過程，怒告前男友妨害秘密。

但因妨害秘密是告訴乃論，邱女提告時已過6個月追訴期，姜男獲不起訴處分，反告邱女誣告，強調影片是在交往期間、雙方同意下以手機拍攝的，事後2人各自留存，雙方都有檔案。

檢方勘驗影片，發現6月的影片邱女清醒，還和掌鏡的姜男有肢體互動，8月的影片是邱女掌鏡，還會自己看鏡頭，認為影片全是2人手持手機互動拍攝，邱女不可能不知情。

邱女挨告後才坦承3段影片都是同意下拍攝的，且手握的檔案，是從姜男電腦裡燒錄成光碟，承認不滿分手後反目成仇才會提告，輔以邱女警詢和偵查時都指稱邱男偷拍，桃檢依誣告罪嫌起訴邱女。

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(中時)