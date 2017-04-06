苗市6樓建物凌晨火警　幸僅財損無人傷亡

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苗栗市恭敬路今晨發生住宅火警，起火地點為6層樓建築，夜間火警消防局不敢掉以輕心，立即出動8輛消防車趕往灌救，所幸火勢很快被撲滅，有個房間燒毀約4坪，未釀成人員傷亡意外，起火原因待進一步釐清。

消防局指出，該6層樓建築，在2至6樓均各隔有22個房間，研判是出租套房，將調查火災原因並加強防火宣導。

(中時)