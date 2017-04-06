桃園復興2起墜谷 所幸人員無礙
桃園市復興區山區3日發生2起墜谷意外。34歲游姓女子在復興區霞雲里卡外部落公墓掃墓時，不慎失足滑落山谷，家屬發現趕緊報案。霞雲派出所長洪明德、警員王武雄獲報，與消防隊一同前往搜索，在公墓下方20米處發現女子，身上無明顯外傷，仍被送醫檢查。
另一件墜谷意外，則發生在復興區雪霧鬧產業道路約1公里下坡路段，張姓車主與妻子在當地露營回程時，因煞車不及，車輛卡在邊坡草叢堆中動彈不得，差點掉下150米深的山谷。榮華派出所員警獲報趕到，發現張妻自行脫困，但張男擔心車身傾斜墜谷，待在車上不敢亂動，最後員警冒險沿著邊坡到駕駛座旁拖出李男，結束一場差點墜谷的驚魂記。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。