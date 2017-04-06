桃園復興2起墜谷 所幸人員無礙

游女跌落山谷，經警、消合力救援。（楊明峰翻攝）

車子險些墜谷，場面驚險。（楊明峰翻攝）

警方到場，救出在駕駛座的車主。（楊明峰翻攝）

桃園市復興區山區3日發生2起墜谷意外。34歲游姓女子在復興區霞雲里卡外部落公墓掃墓時，不慎失足滑落山谷，家屬發現趕緊報案。霞雲派出所長洪明德、警員王武雄獲報，與消防隊一同前往搜索，在公墓下方20米處發現女子，身上無明顯外傷，仍被送醫檢查。

另一件墜谷意外，則發生在復興區雪霧鬧產業道路約1公里下坡路段，張姓車主與妻子在當地露營回程時，因煞車不及，車輛卡在邊坡草叢堆中動彈不得，差點掉下150米深的山谷。榮華派出所員警獲報趕到，發現張妻自行脫困，但張男擔心車身傾斜墜谷，待在車上不敢亂動，最後員警冒險沿著邊坡到駕駛座旁拖出李男，結束一場差點墜谷的驚魂記。

(中時)