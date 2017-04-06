同居男友過世冒領千萬 偽造文書起訴

許姓女子與陳姓人夫同居多年，前年陳男過世後，女方拿他的印鑑、存摺領走千萬元存款，遭元配控告侵占、偽造文書等罪。但許女舉證錢均用於陳男生前債務、喪葬等費用，不過因冒領屬實，被高雄地檢署依偽造文書起訴。

(中時)