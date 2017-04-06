金門小吃店掩護賭場　警方逮9人送辦

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金門警方查獲以小吃店做為掩護的「德州撲克」賭場。（警方提供）

警方查扣賭資、籌碼和兌換獎品等證物。（警方提供）

金門金城鎮1處賭場利用小吃店做為掩護，實際提供民眾以「德州撲克」拚輸贏，再從中抽頭牟取暴利，警方循線查獲9人並起出證物一批，全案依刑法賭博罪嫌移送金門地檢署偵辦。

這家小吃店因深夜以後，還經常有年輕人聚集出入，引起路人的側目。店家對外佯稱提供平台讓年輕人玩「德州撲克」，贏得賭資只能兌換店內商品。

但縣警察局督察科及金城分局蒐證後，卻發現店家有抽頭營利情事，因此向法院聲請搜索票，當場查獲許姓負責人、2名荷官（發牌手）、1名服務和6名賭客，查扣現金新臺幣7萬4905元、賭博籌碼392萬5000元、撲克牌4副、莊家壓力牌3個、骰子20粒和兌換獎品遙控汽車、熱水瓶、吹風機等證物一批。

警方調查，店家先以現金1：10比例提供賭客兌換籌碼，再由同桌賭客對賭，最低下注金額為新臺幣50元，最高無上限，供在場賭客下注加碼，最後贏家可贏得檯面上所有籌碼，荷官再視贏家贏得金額抽取5-13％比率的水錢（抽頭金）。

(中時)