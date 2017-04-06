金門小吃店掩護賭場 警方逮9人送辦
金門金城鎮1處賭場利用小吃店做為掩護，實際提供民眾以「德州撲克」拚輸贏，再從中抽頭牟取暴利，警方循線查獲9人並起出證物一批，全案依刑法賭博罪嫌移送金門地檢署偵辦。
這家小吃店因深夜以後，還經常有年輕人聚集出入，引起路人的側目。店家對外佯稱提供平台讓年輕人玩「德州撲克」，贏得賭資只能兌換店內商品。
但縣警察局督察科及金城分局蒐證後，卻發現店家有抽頭營利情事，因此向法院聲請搜索票，當場查獲許姓負責人、2名荷官（發牌手）、1名服務和6名賭客，查扣現金新臺幣7萬4905元、賭博籌碼392萬5000元、撲克牌4副、莊家壓力牌3個、骰子20粒和兌換獎品遙控汽車、熱水瓶、吹風機等證物一批。
警方調查，店家先以現金1：10比例提供賭客兌換籌碼，再由同桌賭客對賭，最低下注金額為新臺幣50元，最高無上限，供在場賭客下注加碼，最後贏家可贏得檯面上所有籌碼，荷官再視贏家贏得金額抽取5-13％比率的水錢（抽頭金）。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。