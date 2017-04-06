全台勞檢達成率 南投縣最低

我要評比

繼先前勞動部長林美珠與六都勞工首長會面後，明（7）日下午林美珠也將與22縣市勞工首長舉行會議。根據勞動部職安署近日公布去年全國各縣市勞檢結果，花蓮、嘉義、新竹縣市、彰化、南投等地區皆未達100％，其中南投縣勞檢達成率更是敬陪末座，僅81％。

根據職安署調查結果，去年全台勞檢達成率最高，分別為高雄市134%、桃園市113%、雲林縣、台中市110%，以及新北市109%，但仍有高達6縣市未達100％，分別為花蓮96%、嘉義94%、新竹市92%、彰化縣87%、新竹縣83%、南投縣81%。

此外，在罰款金額部分，最高為台北市，高達8785萬元，其次為新北市6795萬元，桃園市5804萬元，倒數最低3縣為澎湖縣20萬元，金門縣18萬元，連江縣則掛零，查無違反場次，也沒有開罰。

職安署長鄒子廉說，明日下午的會議，主要是針對一例一休進入4月輔導期，了解各縣市是否有需要協助的地方，並不會特別討論這份勞檢結果，也會再進一步了解，為何會有達成率不足的情形。

至於績效不佳的縣市該如何要求，鄒子廉說，目前還沒討論到這塊，只不過把績效狀況列出來做為參考，畢竟沒有人喜歡績效不佳，也可能會作為就業安定基金申請的考量項目。

(中時)