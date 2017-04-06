男坐錯車山區迷路 竹縣警調監視器陪母尋子
新竹縣新埔鎮1名45歲的林姓男子，具有中度精神障礙，4日他自行搭車前往竹東鎮就醫時，因坐過站，在關西鎮錦山里下車，疑因不知方向而往桃園羅浮走。他心急的母親發現兒子到5日皆未返家，急得向新竹縣新埔警分局轄下的褒忠派出所報警求助，而轉由錦山派出所受理，由警方陪同尋人，最後在台7線與118線交叉路口，發現走了林姓男子蹤影。
錦山所長楊秀文接手後，與員警林學霆調閱沿線監視器，發現林姓男子未往關西鎮方向，反而網羅浮走。兩人發現林男行蹤後，立即通知林男的母親，並帶著母親一同協尋，終於在5日下午5點時，在復興鄉台7線與118線交叉路口，發現林男坐在路旁的身影
林男行走約30公里，經一夜後略顯疲憊，身上無外傷，警方並將兩人帶回派出所休息。儘管林男表達能力不佳，也與母親不斷向警方致謝，結束一場虛驚。
(中時)
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