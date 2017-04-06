Gary閃婚沒通知搭檔 15年饒舌團體名存實亡爆解散

Gary和Gill爆分道揚鑣。（圖／中時資料照片）

韓國人氣節目《Running Man》原班底之一的Gary，昨(5日)閃電公布結婚喜訊，新娘是圈外人，也宣告他與宋智孝的「周一情侶」已成過去式，而在他發文前，不論是宋智孝或是和他共組「Leessang」長達15年的搭檔Gill都不知情，今韓媒更爆「Leessang」早已名存實亡，去年兩人就自立門戶，疑低調解散。

據韓媒報導，2002年出道的「Leessang」以饒舌曲風聞名，2011年Gary和Gill離開老東家，共組公司「Leessang」，圈內人透露，Leessang公司早在去年停業，職員也紛紛離職，而公司所登記位於江南區的大樓近日也宣告出售，由於先前音源收入仍會匯進公司帳戶，所以他們並未正式關閉公司，仍維持名義上存在的狀態。

爆料指出，Gary和Gill長期個性不合是Leessang走向解散主因，2015年7月，兩人合體推出最後一張專輯後，便紛紛另組新工作室，正式分道揚鑣，Gary最近閃婚，Gill因久未跟他聯繫，自然不知情，但對此，《東亞體育》報導，Gary工作人員回應，雖然Gary和Gill分別進行單獨活動，「但官方上，Leessang並未解散。」

(中時電子報)