晚餐大調查！6成孩童選外食 近9成蔬果不足

癌症關懷基金會調查發現，超過6成學童晚餐有外食習慣，導致87％學童蔬果攝取不足。（倪浩倫攝）

不少家長會注意孩子早餐是否吃的營養均衡，卻常忽略晚餐的質與量。根據一項大規模調查發現，未和家人共進晚餐、過了7點才吃晚餐的學童均高達3成，更有16％學童晚餐「天天外食」，導致有87％學童蔬果攝取不足，加上晚吃所以晚睡，影響健康和發育。

我國學童肥胖比率居亞洲之冠，國小學童過重及肥胖比率高達30.4％。癌症關懷基金會今公布一項針對雙北、台中、高雄共4都，超過2萬名的3~6年級學童，調查其晚餐狀況，發現學童有外食習慣者高達63％、甚至有16％學童天天外食，超過7時才吃、沒有和家人一起吃的比率，也都高達3成。

癌症關懷基金會董事長陳月卿表示，食物下肚後，需要3~4小時才能消化完畢，若以10點為上床時間回推，孩童應在7~8點前吃完晚餐，才不會因「晚吃」而「晚睡」，不僅影響生長激素分泌，隔天也會因睡不飽、沒精神而影響學習。

近一步分析該調查發現，超過8點才吃晚餐者，近7成有晚睡問題，且特別的是，更近2成有天天吃宵夜的習慣，為何晚吃仍會想吃宵夜？癌症關懷基金會執行長黃翠華分析，晚睡、晚餐在外隨便吃，都是吃宵夜的原因。

黃翠華強調，有3成學童沒跟家人一起用晚餐，在沒有家長的陪同下，容易選擇對健康無益、僅具空熱量的食物作為晚餐，導致營養攝取嚴重不均衡；統計顯示，天天和家人共餐者，比較早睡也鮮少吃宵夜，蔬菜、水果的攝取比率也最高，「連帶使得過重和肥胖比率最低、僅22％。」

負責該項統計的營養師林郁婷說，很多家長會注意孩童早餐的內容，卻忽略晚餐的質、量、以及進食時間，不僅造成體重超標，也會讓蔬果攝取量不足；她提醒，家長應盡量和孩子在家吃晚餐，若無法避免外食，也應「一起」在外用餐，增進親子關係又可讓孩童吃得健康。

(中時)