想做生意無本 受雇男開走老闆整車生財器具

胡嫌（右）想做生意沒錢，索性偷走滿載生財器具的雇主貨車。（許素惠翻攝）

胡姓男子受雇當貨車司機，雇主在夜市擺射汽球攤，見此生意成本低，收入不錯，便想自主門戶，卻缺少生財器具，於是趁機開走老板的貨車，連帶整車架子、飛鏢、汽球等器材全部偷走，接著去偷另外一輛貨車車牌，將車身噴漆重漆後，大搖大擺地行遍雲嘉南夜市，做起無本生意，虎尾派出所警員蔡明紘調閱沿線監視器，終於鎖定，連續3日跑遍嘉南兩地大大小小夜市，大海撈針，終於在台南安定區一處夜市，將他人贓俱獲，被依竊盜罪嫌移送法辦。

(中時)