MLB》5年僅8轟 他敲再見轟助紅襪奪勝

捕手萊昂12下揮出再見3分炮，助紅襪奪得2連勝。(美聯社)

紅襪6日與海盜交戰，萬眾矚目的塞爾(Chris Sale)初登場，就強碰海盜的泰隆(Jameson Taillon)，雖然他繳出7局無失分好投，但這場比賽的主角卻不是他，而是兩隊0比0戰到延長12局下，擊出再見3分炮、同時也是他生涯第9發全壘打的捕手萊昂(Sandy Leon)，這發全壘打，也助紅襪取得開季2連勝。

轉隊後的首場出賽，塞爾就展現強悍壓制力，7局投球僅被打3支安打，更自首局起連6局飆K，最後「正常發揮」斬獲7K；與塞爾較勁7局的泰隆也不惶多讓，只被打5支安打、飆6K，同樣沒有失分，。這場激烈的投手戰，直到兩人投完7局下場持續上演，使得兩隊帶著0比0僵局進到延長賽。

然而比賽到12下，海盜中繼巴斯塔多(Antonio Bastardo)卻碰上控球麻煩，1出局後連送2次保送，此時已貢獻2支安打的萊昂上場，看準巴斯塔多一記偏紅中的速球，一棒把球送到綠色怪物上方。前五球季僅轟8發全壘打的他，用這記全壘打，讓自己搖身成紅襪今晚的英雄。

「太棒了！」萊昂興奮的說，自己並不擅於轟全壘打，當時只試著想把握住好球做攻擊，來送回壘上跑者助球隊贏球，「而那球剛好往紅中來，我揮擊得不錯且打中球，全壘打就出現了！」總教練費洛直言，今晚的寒冷讓球不太容易飛行，「萊昂就這麼剛好能把球送出去，相當幸運。」

(中時電子報)