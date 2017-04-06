遭控叫小弟毆人還嗆黑道 玖壹壹春風陷羅生門
「玖壹壹」樂團團長春風遭爆指使小弟毆人，春風透過臉書聲明否認反指對方是利用他的知名度恐嚇要錢，整起事件形成羅生門。當事人的謝先生上午信誓旦旦反駁春風的聲明，強調之前並不知道欠錢的人是春風的父親，還說「本來春風也是我的偶像，現在他的歌都不想聽了」。
針對這起糾紛，彰化縣警芳苑分局偵查隊長卓志昌說，4日晚間11點多謝男到春風家追討債務時，持農用砍刀，當時春風的父親、弟弟和堂哥3人正好從外面返家，雙方一言不合相互攻擊，謝男持刀砍傷春風父親的右手食指，春風的弟弟及堂哥則持棍棒回擊，事後互控傷害，謝男與春風的弟弟及堂哥3人均依傷害罪嫌偵辦。
頭部仍然包著紗布，謝姓男子的頭部縫4針、右手手指縫4針，左腿、左腹也有瘀血，他表示，4日晚上是替姑姑到春風家追討53萬元的互助會款，還沒進屋，就遭對方持棍棒追打，他邊抵抗邊跑，是路人報警，警方趕到時對方才罷手。
謝男說，事後他被警方送醫，春風也趕到到醫院，不是去探視，而是去嗆聲。春風嗆說「有台中黑道會找你，怎麼敢跟我爸討債！」更直指春風還對一旁照顧他的媽媽說：「你兒子會死」。
春風在聲明稿及警方指他帶刀討債，謝男則堅稱「我沒有」，至於春風指媽媽曾因欠會錢被帶走、且債務已處理完畢，他則強調，欠會錢的是春風的爸爸，不是媽媽。
謝男還表示，「我是自己一個人上門要錢，並無惡意」，「只是要替姑姑一家要錢，沒想到被如此對待」，更強調從來沒打過電話恐嚇對方，「不然調通聯真相就會大白」。
(中時)
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