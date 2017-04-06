散播地震假圖片 南檢認定不構成恐嚇罪

今年211日凌晨，台南近海發生5.6地震，臉書社團和LINE群組有人拿306新化京城銀行大樓傾塌舊照片，PO文指「台南又有樓倒了」、「台南金華路樓倒」，台南市警局將3名涉案者以恐嚇公眾罪嫌函送台南地檢署偵辦，還有一名轉貼的未成年少女被函送少年法庭，台南地檢署近日偵查終結，認為被告沒有恐嚇公眾的意圖，均不起訴處分，但違反社會秩序維護法部分，由警方認定。

(中時)