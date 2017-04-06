MLB》馬林魚待售夢遊？開季2連敗惹火麥帥

哈波4局下大難不死，敲出二壘打還奔回本壘得分。（美聯社）

前洋基隊長吉特（Derek Jeter）傳出有意入主馬林魚隊，魚軍卻在比賽中夢遊，6日雖於首局先下兩城，但跑壘、守備狀況連連，先發投手史崔利（Dan Straily）也在4下崩盤，被國民攻下逆轉4分，最終以4比6苦吞開季2連敗。

馬林魚教頭麥汀利（Don Mattingly）還在第7局被驅逐出場，不過他更氣的是球隊表現心不在焉，特別是剛開賽的時候，魚軍跑壘失誤，防守站位不對，連接力傳球都出狀況。

「比賽一開始就令人沮喪，」麥汀利說：「我們真的犯了太多錯誤，在很多小環節都沒有做好，有些球不該傳也傳了，該拿到的出局數沒有拿到，這部分令人很挫折。老實說，我們輸球是應該的，因為我們的表現不足以贏球。」

羅阿克先發6局失2分奪勝。（美聯社）

獲勝機會一開始是在馬林魚手上，國民推出右投羅阿克（Tanner Roark）先發，結果這位經典賽美國隊國手前2局就投出觸身、四壞各2，1局上被歐蘇納（Marcell Ozuna）敲出兩分打點安打。

不過馬林魚自亂陣腳，2局下先被齊瑪曼（Ryan Zimmerman）敲出陽春炮，4局下更是狀況連連。原本魚軍有機會解決「怪力男」哈波（Bryce Harper），讓他打出不營養的三壘界外飛球，但內野針對性布局往右半邊移，游擊手黑契瓦瑞亞（Adeiny Hechavarria）從二壘附近到三壘界外接球，竟然漏了。

馬林魚右投史崔利先發3.1局失5分吞敗。（美聯社）

大難不死的哈波隨即揮出1分打點二壘打，接著丹尼墨菲（Daniel Murphy）、韋特斯（Matt Wieters）也以安打敲進分數，讓史崔利先發3.1局狂失5分，下台一鞠躬也吞下敗投。

羅阿克則在齊瑪曼開炮後開始穩住陣腳，最後以97球完成6局失2分的「優質先發」，他最後面對14人次打者，僅讓其中1人上壘，順利拿下勝投。「我也許是想得太多，用了太多球，但第2局之後我就調整好心態，放手去投。」羅阿克說。

(中時電子報)