MLB》馬林魚待售夢遊？開季2連敗惹火麥帥
前洋基隊長吉特（Derek Jeter）傳出有意入主馬林魚隊，魚軍卻在比賽中夢遊，6日雖於首局先下兩城，但跑壘、守備狀況連連，先發投手史崔利（Dan Straily）也在4下崩盤，被國民攻下逆轉4分，最終以4比6苦吞開季2連敗。
馬林魚教頭麥汀利（Don Mattingly）還在第7局被驅逐出場，不過他更氣的是球隊表現心不在焉，特別是剛開賽的時候，魚軍跑壘失誤，防守站位不對，連接力傳球都出狀況。
「比賽一開始就令人沮喪，」麥汀利說：「我們真的犯了太多錯誤，在很多小環節都沒有做好，有些球不該傳也傳了，該拿到的出局數沒有拿到，這部分令人很挫折。老實說，我們輸球是應該的，因為我們的表現不足以贏球。」
獲勝機會一開始是在馬林魚手上，國民推出右投羅阿克（Tanner Roark）先發，結果這位經典賽美國隊國手前2局就投出觸身、四壞各2，1局上被歐蘇納（Marcell Ozuna）敲出兩分打點安打。
不過馬林魚自亂陣腳，2局下先被齊瑪曼（Ryan Zimmerman）敲出陽春炮，4局下更是狀況連連。原本魚軍有機會解決「怪力男」哈波（Bryce Harper），讓他打出不營養的三壘界外飛球，但內野針對性布局往右半邊移，游擊手黑契瓦瑞亞（Adeiny Hechavarria）從二壘附近到三壘界外接球，竟然漏了。
大難不死的哈波隨即揮出1分打點二壘打，接著丹尼墨菲（Daniel Murphy）、韋特斯（Matt Wieters）也以安打敲進分數，讓史崔利先發3.1局狂失5分，下台一鞠躬也吞下敗投。
羅阿克則在齊瑪曼開炮後開始穩住陣腳，最後以97球完成6局失2分的「優質先發」，他最後面對14人次打者，僅讓其中1人上壘，順利拿下勝投。「我也許是想得太多，用了太多球，但第2局之後我就調整好心態，放手去投。」羅阿克說。
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範