替代役暖男成社區好家人

我要評比

替代役男協助曬菜干。（許素惠翻攝）

替代役男探訪獨居老人，陪老人聊天。（許素惠翻攝）

替代役男關心孩子。（許素惠翻攝）

虎尾警分局元長分駐所替代役男藍天杰、李青峯除了協助員警為民服務外，勤餘也主動教導孩童課業，關心獨居老人，成為老幼的心靈捕手，見居民農忙，也會幫忙，儼如社區的家人。

(中時)