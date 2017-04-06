女兒腳卡繩網吊半空中 蔡少芬矯健身手營救
蔡少芬和老公張晉結婚9年，雖是老夫老妻仍常在微博放閃曬恩愛，兩人目前育有兩個女兒，家庭可說是幸福美滿，不過日前全家出遊時，女兒竟因腳卡遊樂設施掛在半空中，讓她嚇出一身冷汗立刻向前營救，當下矯健身手更被譽為「地表最強老媽」。
蔡少芬帶著孩子到生態園遊玩，2個女兒跑去攀爬繩網，蔡少芬在旁全神貫注緊盯女兒身影，未料4歲小女兒竟一腳陷進繩網裡，由於距離地面2、3公尺高，小女兒當場嚇呆動彈不得，此時蔡少芬眼見情勢不妙，立刻飛奔上繩網，一邊將她扶起一邊則是連忙安慰，同時也沒忘記同在繩網上的大女兒，只能叮囑她小心點一同爬下去，當下營救女兒的俐落身手，完全不輸身為武打明星的老公。
(中時電子報)
關鍵字：蔡少芬
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