買股錢不夠 郵局經理竟向金庫調用45萬元

中華郵政和平郵局葉姓經理急須錢竟向金庫調頭寸！利用職務之便進入郵局電腦系統，在名下帳戶輸入「現金存款450000元」，並製作相關變更紀錄，憑空取得45萬元。不過，隔天就遭稽核發現，他坦承犯案、立即補足，並向廉政官自首。案經認罪協商，台中地院依詐欺罪判處徒刑4月、緩刑2年，並向公庫支付新台幣10萬元。

39歲葉姓經理擔任和平郵局經理，負責郵局存匯業務，105年7月4日間接獲銀行證券業務員通知所購買股票交割金額存款不足，必須盡快補足。

葉男缺錢竟利用職務之便，當天直接向郵局金庫「調頭寸」，進入郵局電腦系統，在名下帳戶輸入「現金存款450000元」，並製作相關資料紀錄，存款立即憑空多了45萬元，他再到郵局自動櫃員機轉帳55萬元到自己其他金融機構的帳戶，順利補足交割款項。

隔天，中華郵政稽查處台中稽核段周姓前主任到和平郵局查點現金時，發現短缺45萬元，葉男當下即坦承犯行，並自友人帳戶提款45萬元補足缺額，在8月19日向法務部廉政署廉政官自首。

(中時)