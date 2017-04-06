比葉醫師更罕見 達文西開胰臟全台只有4院行
醫療技術不斷進步，在臨床治療上除了「葉克膜」葉醫師之外，近年達文西機器手臂廣泛被外科手術使用，其中胰臟腫瘤困難度最高，全台只有4家醫院擅長；台中榮總6日召開記者會，一名80歲阿伯現身說法，感謝醫療進步透過微創手術讓他從胰頭壼腹癌陰霾中康復。
80歲的尤阿伯去年因為反覆不明發燒加上黃疸指數爆表，經檢查發現是總膽管上方有一個2到3公分的腫瘤壓迫，透過內視鏡切片證實是十二指腸與胰頭附近壼腹癌，家人考量他年事已大，經醫師推薦到台中榮總以達文西手術摘除腫瘤，不但傷口小、出血量也小，術後馬上能下床。
台中榮總外科醫師陳怡如指出，「胰頭十二指腸、膽囊、總膽管切除手術」為胰臟癌及壼腹周圍腫瘤切除的手術術式之一，是相當複雜的手術，外科醫師不僅要將這些器官切除，還要重建，才能回復消化道的功能。因此，這個手術是僅次於肝臟移植之重大消化外科手術。
因為這個手術需要精密的縫合技巧，所以一直以來，大部分的病人都是採用傳統的開腹手術完成。傳統的開腹手術傷口大、出血量多，加上大部分的病人年紀較大，常因疼痛不敢深呼吸，而導致許多手術後的併發症，如肺炎、傷口感染等等，以致病人術後需要較長時間的復原。
達文西手術的優點，除了外表的傷口小、美觀外，因傷口小帶來的好處包含了：降低疼痛、有助病人提早下床活動、減低肺炎及傷口感染的機率。此外，因為這個系統的鏡頭可以放大4-10倍，加上機器手臂的靈活性，有助於手術中出血量的大幅減少，以及提升腫瘤的切除率及淋巴結的擴清率。
(中時)
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