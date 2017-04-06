比葉醫師更罕見 達文西開胰臟全台只有4院行

80歲的尤阿伯經達文西手臂摘除壼腹癌，6日特別感謝為他進行手術的外科醫師陳怡如。(馮惠宜攝)

台中榮總外科醫師陳怡如是國內少數會以達文西手臂進行胰臟腫瘤摘除的醫師。（馮惠宜攝）

經過達文西手臂摘除腫瘤後，80歲的尤阿伯腹部幾乎看不到疤痕。（馮惠宜攝）

醫療技術不斷進步，在臨床治療上除了「葉克膜」葉醫師之外，近年達文西機器手臂廣泛被外科手術使用，其中胰臟腫瘤困難度最高，全台只有4家醫院擅長；台中榮總6日召開記者會，一名80歲阿伯現身說法，感謝醫療進步透過微創手術讓他從胰頭壼腹癌陰霾中康復。

80歲的尤阿伯去年因為反覆不明發燒加上黃疸指數爆表，經檢查發現是總膽管上方有一個2到3公分的腫瘤壓迫，透過內視鏡切片證實是十二指腸與胰頭附近壼腹癌，家人考量他年事已大，經醫師推薦到台中榮總以達文西手術摘除腫瘤，不但傷口小、出血量也小，術後馬上能下床。

台中榮總外科醫師陳怡如指出，「胰頭十二指腸、膽囊、總膽管切除手術」為胰臟癌及壼腹周圍腫瘤切除的手術術式之一，是相當複雜的手術，外科醫師不僅要將這些器官切除，還要重建，才能回復消化道的功能。因此，這個手術是僅次於肝臟移植之重大消化外科手術。

因為這個手術需要精密的縫合技巧，所以一直以來，大部分的病人都是採用傳統的開腹手術完成。傳統的開腹手術傷口大、出血量多，加上大部分的病人年紀較大，常因疼痛不敢深呼吸，而導致許多手術後的併發症，如肺炎、傷口感染等等，以致病人術後需要較長時間的復原。

達文西手術的優點，除了外表的傷口小、美觀外，因傷口小帶來的好處包含了：降低疼痛、有助病人提早下床活動、減低肺炎及傷口感染的機率。此外，因為這個系統的鏡頭可以放大4-10倍，加上機器手臂的靈活性，有助於手術中出血量的大幅減少，以及提升腫瘤的切除率及淋巴結的擴清率。

(中時)