加拿大政要接地氣 紛紛取中文名字

據環球時報報導，3月中旬，加拿大駐華大使麥家廉抵京履新。年初加聯邦政府大改組，5個部長人選發生變動，麥家廉和出任外長的方慧蘭是最受關注的兩位。

不熟悉的讀者或許會猜測：這兩位是加拿大籍華人嗎？答案是否定的。方慧蘭是地地道道說英語的白人，麥家廉則是說法語的白人（他的妻子倒是華裔），兩人都沒有華裔血統。那麼，他們何以有如此「華人味道」的姓名？

這其實是加拿大政界的一個現象。衆所周知，加拿大有龐大的華人社區，尤其在大溫哥華、大多倫多的一些地區，華裔人口比例很高；而加拿大的中文媒體分別由中國大陸、香港、台灣和東南亞的華人主辦，其翻譯習慣五花八門。因此這些地方出身的政治家一為「貼地氣」，取悅本選區華裔選民，二為「正視聽」，避免當地中文媒體莫衷一是，胡亂翻譯自己的姓名，因此很早就習慣於給自己起中文「正式譯名」，用中文通告媒體「以此為準」。

像溫哥華所在的卑詩省，自1986年至今的4位省長溫德心（Bill Vander Zalm，荷蘭裔）、杜新志（Ujjal Dosanjh，印度裔）、金寶爾（Gordon Campbell，英裔）和簡蕙芝（Christy Clark，英裔）都有正式中文名字，但他們都不是華裔。溫哥華近兩屆市長蘇利文（Sam Sullivan）和羅品信（Gregor Robertso），前者是會說流利粵語的白人，但沒有華裔血統，後者女友是華裔加拿大籍歌手曲婉婷，但其本人也沒有華裔血統。出自溫哥華、後來擔任過許多要職的艾民信（David L. Emerson），曾任內閣部長的馮傑妮（Kerry-Lynne Findlay）也沒有華裔血統。

實際上，隨著華裔影響力的增強，一些并非出自華人聚居選區但需要在聯邦之類政治舞台上和華人社區頻繁打交道的加拿大政治家們，也沿襲了取正式中文名字的習慣。如哈珀當總理時的公安部長戴國衛（Stockwell Burt Day，英裔）、外長倪可森（Rob Nicholson，英裔且不會說英語外的任何其他語言），都有很「」華人味「」的中文正式名字，剛卸任的加拿大駐華大使趙樸（Guy Saint-Jacques，法裔）也是如此。

現在的特魯多時代，閣員中有中文常用名者就更多了。除了方慧蘭、麥家廉，還有司法部長兼聯邦總檢察長王州迪（Jody Wilson-Raybould），他是「第一民族」即加拿大原住民，如果從膚色上追根溯源，倒是蒙古人種，和華裔算「五千年前是一家」；國防部長石俊（Harjit Sajjan，印度裔）；國庫部長白萊遜（Scott Brison，白人）等。

有些看上去完全不像「中文正式名字」的也是這樣的性質，如前任總理哈珀的「中文正式名字」就叫哈珀。哈珀這個「中文正式名」和新華社標準譯名一模一樣，但當時的總理府的確發過正式公函，要求媒體「必也正乎名」。

非華裔政治家起中文姓名和華裔「套近乎」，那麼有沒有華裔政治家不用中文姓名以示「和主流社會接軌」的？

其實，因為漢語和英語、法語發音差異很大，許多華人的漢語姓名當地其他族裔不易叫準，「起個洋名」對加拿大華裔而言司空見慣，但大多數華裔政客在參加政治活動、尤其選舉活動時會「中西合璧」，即在華裔群體中啓用中文姓名，在非華裔中使用「洋名」。不過近年來有些來自大陸、台灣的一、二代華裔移民政治家為凸顯個性和族裔特色，刻意在非中文場合也使用中文名的拼音音譯。

即便在華人社區不用中文姓名的華人政治家以前較多，但現在已越來越少。2015年加拿大聯邦舉行選舉（也是最近的一屆），加拿大全國共有25名華裔候選人參選，其中既使用中文姓名也使用「洋名」的最多，有20位，只使用中文或拼音音譯的有4位，只使用英文姓名、連官方中文姓名都未公布的僅1位。

(旺報)