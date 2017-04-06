與鄰口角唆使兒子殺人 遭判拘役

謝姓父子與蘇姓鄰居長期不睦，去年9月謝父返家見到蘇男，破口大罵「我要殺死你」，還唆使兒子「你殺他，爸爸叫你殺他你就殺他」等，父子2人被依恐嚇等罪起訴，雖辯稱只是氣話，仍被高雄地院各判處拘役50及40天，可易科罰金及上訴。

(中時)