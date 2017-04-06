富邦戰統一 同梯江辰晏、范玉禹先發對決
統一獅6日晚上再度迎戰富邦悍將，此役先發投手不約而同派出首梯高中畢業季中選秀會加盟職棒投手，江辰晏肩負為獅隊爭奪6連勝重任，范玉禹則力求為富邦悍將中止之前6連敗。
范玉禹和江辰晏都是2013年季中選秀首輪被選中的年輕選手，兩人曾在去年4月9日同場先發，當時范玉禹僅投3局掉4分退場，江辰晏則是6局失兩分，雙方都無關勝敗。2人睽違1年再於此戰遭遇。統一近況絕佳，目前5連勝，富邦則是6連敗。
去年冬季聯盟表現不錯的范玉禹，此役為本季第2場先發，第1場先發對中信兄弟，但僅投2.1局就失掉4分。
江辰晏去年曾對富邦前身義大先發5場、後援5場，吞下1敗，自責分率4.95，被打擊率只有2成19，但對陽冠威及高國麟的對戰打擊率都超過6成。
(中時電子報)
關鍵字：投手
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