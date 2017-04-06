超樂！雲林樂樂足球成長快速
雲林縣第八屆國民小學樂樂足球賽上午開賽，秘書長黃玉霜開球，今年參賽隊伍多達44隊，是去年的3倍之多，推展大見成效。
黃玉霜表示，雲林五年級組及六年級組曾獲全國第三名佳績，未來希望營造更良好的空間，讓小朋友藉著樂樂足球學習團隊合作的精神。
大東國小校長翁文才表示，縣內樂樂足球賽今年增加一、二年級組，為了推展到各校，今年除了到各校邀約比賽外，雲林縣體育會足球委員會總幹事張繼凡更親自協助各校練習，也於賽前舉行研習，讓各校老師瞭解比賽過程，報名隊伍因而激增。
(中時)
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