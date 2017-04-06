日本外國留學生24萬人 中國學生占10萬

據日媒報導，日本學生支援機構3月31日發布的最新統計資料顯示，截至2016年5月1日，日本的大學和日語學校等院校在冊外國留學生數達到23萬9287人，較上一年同期增加3萬908人。其中，就讀日本大學和短期大學等高等教育機構的留學生增加了約1.9萬人。

據報導，按照出身國家和地域來看，中國留學生人數最多，達到9萬8483人，較上一年同期增加4372人。另一方面，越南人留學生數增加顯著，較上一年同期增加1萬4925人，達到5萬3807人。其中，近半數2萬5288人在日語學校留學。尼泊爾留學生1萬9471人，較上一年同期增加3221人，居第三位。

(旺報)