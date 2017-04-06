水利署月底開水情會議 中南部5月可能進2階限水
水情變化穩定，水利署決議延後召開水情會議，經濟部常務次長楊偉甫今表示，預定將在本月20幾號召開水情會議，此次會議重點將放在評估嘉南、高雄地區水情，屆時若中南部水情不如預期，5月中南部可能進入2階限水。
楊偉甫指出，目前氣象局評估10號左右應該還會有一波鋒面，到4月底之前應該至少還會有2波鋒面。北部地區水情目前看來穩足，主要需注意石門水庫的水情變化；南部地區比較需要注意，不過5日嘉南地區進入1階限水，預期會有一些效果。
水利署日前宣示4月底前不進入2階，5月底不進入3階的目標。楊偉甫稱，目前看來北部4月底前不進入2階可望達標，但是中南部還需再努力。
原先水利署預估每2週召開一次水情會議，楊偉甫表示，水利署以進入2階限水警戒線作為研判標準，如果水情緊迫，水情會議的間隔就會比較近，目前水情還符合預期，所以才會將水情會議延至4月下旬。
曾文水庫目前蓄水量僅27％左右，楊偉甫稱，曾文水庫以總量來看，還是在預期範圍；現在並非農業用水尖峰期，南部地區稻作成長要等抽穗的時候用水量會比較大，目前評估抽穗期水量也在掌握中。
至於北部地區水情趨緩，石門水庫是否取消1階限水，楊偉甫指出，因為離枯水期結束還有一段時間，石門水庫用水量大，所以還是維持1階限水。
(工商)
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