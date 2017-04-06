高價賣整人iphone涉詐欺 警方設局逮捕

玩具手機裝IPHONE7以及IPHONE7 S手機，低價賣。（吳敏菁攝）

玩具手機裝IPHONE7以及IPHONE7 S手機，低價賣。（吳敏菁攝）

玩具手機裝IPHONE7以及IPHONE7 S手機，低價賣。（吳敏菁攝）

愚人節整人道具，金莎巧克力也上陣。（吳敏菁攝）

玩具手機掉包IPHONE手機！陳女和其男友合資收購大量全新IPHONE 7以及IPHONE 7S手機，欲轉手賣給經銷商後賺取價差，透過臉書3C買賣社團收購手機，被詐騙集團給盯上，陳姓嫌犯以整人玩具手機，先騙10萬元訂金，還想再以金沙巧克力掉包，騙取22萬尾款，沒想到愚人反被愚，被警方設局給逮捕了。

這起玩具手機大掉包，陳女不甘受騙到彰化警分局快官派出所報案，警方了解被害人仍與犯嫌有一筆交易未結，沙盤推演，約嫌犯面交，好一舉成擒。

陳女的男友和陳嫌聯繫，相約4月3日於超商面交，快官所警員便衣埋伏，陳嫌現身，警方立即要求出示證件、下車，陳抵死不從，警破窗，並將犯嫌帶下車，起出租用轎車上用來詐騙的手機空盒，數十支高價手機盒內裝的不是手機，而是鐵片或是金莎巧克力。

陳嫌坦承，利用對方欲出售全新手機而不拆封之心理、還有貪便宜心理，設局以假亂真，反正對方也是翻倍賺，1支手機可賣到2、3萬，他拋出1支手機1萬多，對方就上勾了。

警方表示，27歲陳嫌有毒品、詐欺前科，這次玩具手機詐騙，共出售22支，先得手10萬多元，懷疑以金沙巧克力等整人道具詐欺手法不是第一次，呼籲若有其他受害者，出面指認。

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(中時)