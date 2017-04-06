中市落實平價托育 不得以一例一休調整學費

台中市政府自104年7月起推出托育一條龍！針對外界關心私立幼兒園能否以一例一休為由調整學費？社會局長呂建德說，一例一休主要是影響假日加班人員；托嬰中心、幼兒園鮮少在假日舉辦活動，私幼不能作為調漲學費的理由，市府要求各私立幼兒園2至4歲收費凍漲。

呂建德說，台中市托育一條龍政策上路一年多來，已增加1萬5000名孩子進入幼兒園就讀，或由托嬰中心、保母照顧共增加2000個工作機會，創造平價托育市場，讓孩子父母親無後顧之憂；這對小孩、家長、業者而言是三贏的政策，也解決當前少子女化的困境。

幼兒園收費部分，教育局指出，幼兒園不得以一例一休為由，要求調漲學費；市府自104年7月起推出托育一條龍，並辦理「2至4歲幼兒學前教育補助方案」，要求各私立幼兒園2至4歲收費凍漲，亦避免幼兒園變相漲價，減輕家長育兒負擔。

教育局表示，5歲以上學童幼兒園學費，依據教育部國民及學前教育署102年2月25日函發公文，私立幼兒園如因調高教保服務人員薪資等因素，確有調整收費必要，可提出調漲申請，但限於5歲以上幼兒，需備妥全園經營成本分析等資料；經調整審議會審議通過後才可調整收費，審議會必嚴格把關確保家長的權益。

(中時)